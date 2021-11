Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in eine Tankstelle- Zeugensuche

Altenfeld (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 03.25 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Goldbergstraße einzubrechen. Hierzu wurde, wahrscheinlich um in das Innere des Gebäudes zu gelangen, eine Glasscheibe zerstört. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Der oder die Täter entfernten sich binnen kurzer Zeit wieder, über das Beutegut kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich in der genannten Zeit in der Goldbergstraße aufhielten und Angaben zum Sachverhalt machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0261919/2021) entgegen. (jd)

