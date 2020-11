Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest/Kreis Soest - Beleuchtungskontrollen

Soest/Kreis SoestSoest/Kreis Soest (ots)

Am Mittwochmorgen kontrollierten Beamte des Soester Bezirksdienstes am Paradieser Weg die Beleuchtung von Fahrrädern. "Innerhalb von etwa 20 Minuten passieren viele hundert Schüler zu Fuß und mit dem Fahrrad die Straße. Deshalb ist es gerade in dieser Jahreszeit wichtig, dass die Beleuchtung der Fahrräder funktioniert." weiß der Leiter des Bezirksdienstes, Holger Hinzmann, zu berichten. Der Anteil der Fahrräder ohne Licht ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Doch es gibt immer wieder Schüler die vergessen haben das Stecklicht aufzuladen oder auch einzuschalten. "Wenn die Beleuchtung defekt oder nicht vorhanden ist, notieren wir nur kurz die Personalien der Kinder. Anschließend bekommen die Eltern einen Brief von uns in dem wir freundlich auf den entsprechenden Missstand aufmerksam machen." Oftmals sind unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer auch zu sorglos: "Was soll mir schon passieren - Ich passe ja auf!" Die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls übersteigen da die Vorstellungskraft der Kinder. "Darum müssen die Eltern tätig werden und den Nachwuchs zu einem verkehrssicheren Verhalten anleiten. Die Gesundheit ihrer Kinder liegt der Polizei am Herzen - und Ihnen bestimmt auch!" so Polizeihauptkommissar Holger Hinzmann. Diese Kontrolle in Soest ist nur eine von vielen, die tagtäglich im gesamten Kreisgebiet durchgeführt werden. Die Schulwegkontrollen sind ein wichtiger Baustein für die Unfallpräventionsarbeit der Polizei. (lü)

