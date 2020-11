Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Ellingsen - Einbruch

MöhneseeMöhnesee (ots)

Am Dienstag, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ist es an der Lange Straße zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Haus, indem sie die Scheibe eines Fensters einschlugen. Sie durchwühlten einige Schränke und Schubladen. Mit Schmuck und Bargeld verließen die Unbekannten das Gebäude durch ein von innen geöffnetes Fenster. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

