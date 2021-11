Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Alkohol und Sommerreifen - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Unfall aufgrund Schneematsch

Am Dienstag gegen 07:45 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW-Golf die K3297 in Richtung Elchingen. In einer Rechtskurve verlor die junge Frau aufgrund Schneematsch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der PKW kam ins Schleudern und stieß infolgedessen mit einem entgegenkommenden Opel Astra einer 48-jährigen zusammen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Kurzzeitige Sperrung nach Unfall

Eine 59-jährige Skoda Fahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagfrüh gegen 10:10 Uhr auf der L1060, von Neunheim nach Ellwangen, leicht verletzt worden. Auf Höhe der Abzweigung nach Eigenzell verlor eine 18-Jährige aufgrund der Witterungsverhältnisse, die Kontrolle über Ihren PKW. Durch eine unkontrollierte Lenkbewegung geriet sie ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda einer 59-Jährigen. Die 59-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die L1060 kurzfristig gesperrt werden.

Unterschneidheim: In Straßengraben gerutscht

Mit seinem Mercedes befuhr am Dienstag gegen 11:15 Uhr ein 25-Jähriger die L1070 von Zöbingen in Richtung Walxheim. Kurz nach der Ortsausfahrt Zöbingen rutschte er infolge eines Fahrfehlers bei schneeglatter Fahrbahn nach rechts in den Straßengraben. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Eine 23-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta befuhr am Dienstag um 13 Uhr die Schafgasse und wollte von dort auf die Wilhelmstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden 39-jährigen VW-Lenkerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bartholomä: Zusammenstoß aufgrund Schneeglätte

Auf der schneebedeckten Steinheimer Straße ereignete sich gegen 13 Uhr ein Unfall mit einem Verletzten sowie einem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Ein 25-jähriger Lenker eines Chrysler kam in einer langgezogenen Rechtskurve innerhalb der Ortschaft nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Hyundai, welcher von einem 42-Jährigen gelenkt wurde. Der Hyundai-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Alkohol und Sommerreifen

Eine 58-jährige Lenkerin eines Opel befuhr am Dienstag gegen 12 Uhr die Rechbergstraße in Richtung Schwäbisch Gmünd. In einer dortigen Haarnadelkurve kam sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und schlitterte an einem entgegenkommenden Volvo entlang. Hierbei drehte sich der Opel um 180 Grad und kam letztendlich hinter dem Volvo zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass an dem Opel Sommerreifen aufgezogen waren. Zudem konnte bei der Fahrerin ein Atemalkoholwert von über 1,6 Promille gemessen werden. Die 58-Jährige wurde im Anschluss in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Spraitbach: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um 11:30 Uhr wollte ein 31-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz LKW bei Schneetreiben auf der schneeglatten Höniger Straße auf die Gschwender Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Geschwend heranfahrenden 55-jährigen LKW-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Mögglingen: Unfall beim Überholen

Am Dienstag um 06:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger VW-Lenker die B 29 Umgehungsstraße Mögglingen in Fahrtrichtung Aalen. Etwa 700 Meter vor der Abfahrt Mögglingen-Süd überholte er einen vorausfahrenden Skoda eines 40-jährigen Lenkers, der seinerseits hinter einem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. In der langgezogenen Rechtskurve kam der VW vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse und hierzu nicht angepasster Geschwindigkeit in Schleudern und prallte mit der Front gegen die Mittelschutzplanken. Anschließend drehte sich der PKW und touchiert dabei den auf der rechten Fahrstreifen fahrenden Skoda. Der Skoda wiederum prallte durch den Anstoß mit seiner rechten Fahrzugseite noch leicht gegen die rechte Schutzplanke. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

