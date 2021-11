Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Murrhardt: Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen

Eine 74-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr am Dienstagvormittag gegen 10:15 Uhr die L1119. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn kam die 74-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro.

Spiegelberg: Gegen Mauer gerutscht

Ein 54-jähriger Linienbusfahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr die Juxkopfstraße in Richtung Ortsmitte. Hierbei verlor er auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Rutschen. Er prallte gegen die Mauer eines dortigen Gebäudes, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell