Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Aufgefahren

Eine 34 Jahre alte Fiat-Fahrerin bemerkte am Montag kurz vor 17 Uhr beim Befahren der Gottlob-Bauknecht-Straße zu spät, dass der vor ihr fahrende 27-jährige Fiat-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Alfdorf: Auto überschlagen

Glück im Unglück hatte ein Opel-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen kurz vor 5:30 Uhr auf der L 1155 zwischen Alfdorf und Pfahlbronn. Der 36-Jährige fuhr die Landesstraße in Richtung Alfdorf entlang und kam hierbei bei glatter Fahrbahn nach links von der Straße ab. Das Auto überschlug sich anschließend und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. Der Fahrer selbst kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Kernen im Remstal: Verkehrsunfall

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr wollte ein 69-jähriger VW-Fahrer aus einer Tiefgarage in die Gottlieb-Daimler-Straße einfahren. Hierbei übersah er eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin, welche bereits auf der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell