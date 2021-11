Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall & Auto aufgebrochen

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall beim Abbiegen

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an der Einmündung Stuttgarter Straße / Friedrich-Schofer-Straße. Eine 81 Jahre alte VW-Fahrerin wollte von der Stuttgarter Straße nach links in die Friedrich-Schofer-Straße abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden 77-jährigen Suzuki-Fahrer. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Korb: Auto aufgebrochen

Am Montag in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 20 Uhr wurde in der Humboldtstraße ein geparkter Mercedes aufgebrochen. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug das Lenkrad sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell