Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, den 04.09.2021, 13:00 Uhr, bis Montag, den 06.09.2021, 06:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Gebäudewände einer Schule in der Plaggestraße durch Graffiti. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

