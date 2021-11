Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: In Gebäude eingebrochen und Brandbeschleuniger verschüttet

Aalen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich eine Person Zugang zu einem Gebäude in der Spitalmühlenstraße. Dort verbreitete er anschließend Brandbeschleuniger und entfernte sich dann aus dem Gebäude. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

