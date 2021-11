Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle,

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Samstag gegen 17:30 Uhr fuhr ein 18 Jahre alter Daimler-Fahrer auf der Schönebürgstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi eines 33-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von 4.000 Euro.

Wallhausen: Auf winterglatter Fahrbahn Kontrolle verloren

Am Samstag kurz nach 16:00 Uhr war ein 70-Jähriger mit seinem Ford auf der K2509 von Gaggstatt in Richtung Wallhausen unterwegs. Aufgrund der Witterung verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier mit einem Baum zusammen. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigung löst Feuerwehreinsatz aus

Am frühen Sonntag gegen 1:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Tiefgarage am Schweinemarktplatz einen Feuermelder. Dadurch wurde der Brandalarm ausgelöst. Die Feuerwehr Crailsheim war mit drei Fahrzeugen und 12 Wehrleuten vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 07951 480-0.

Braunsbach: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Samstag kam es kurz nach 20 Uhr t zu einem Unfall auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg- wir berichteten. Anschließend bildete sich ein Stau. Ein 51-jähriger Fahrer eines BMW-SUVs befuhr die linke Fahrspur und hielt seinen Wagen aufgrund des Staus an. Ein nachfolgender 23-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den SUV auf. Bei dem Unfall wurde die 22-jährige Beifahrerin in dem Wagen des Unfallverursachers verletzt. Der PKW des 23-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Glastüre beschädigt

Ein Vandale beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22:30 Uhr und 08:30 Uhr die Glastüre eines Gebäudes in der Schillerstraße. Der dabei entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen.

