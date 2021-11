Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Holzstapel in Brand gesetzt - Vandalismus in Kirche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Der Fahrer eines 5er BMW kam am Samstag gegen 14.40 Uhr in der Sulzbacher Straße auf schneebedeckter Straße in Rutschen. Sein Pkw kam von der Straße ab, prallte hierbei gegen einen Bordstein und eine Werbetafel. Der Autofahrer flüchtete und hinterließ erheblichen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallgeschehen wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Auenwald: Brand eines Holzstapels

Die örtliche Feuerwehr befand sich am Montag gegen 1 Uhr mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften bei einem Löscheinsatz in der Hirschgasse. Dort brannte ein Holzstapel mit ca. 25 Raummeter Scheitholz. Das Feuer wurde gelöscht; es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1800 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

5500 Euro ist die Schadenbilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ereignete. Ein 67-jähriger Fiat-Fahrer missachtete an der Einmündung Untertrükheimer Straße Ecke Esslinger Straße die Vorfahrtsregelung und stieß mit einer Mercedes-Fahrerin zusammen. Beide unfallbeteiligte Fahrzeugführer blieben beim Zusammenstoß unverletzt.

Urbach: Beschädigtes Garagentor

Ein unbekannter Autofahrer stieß am Sonntagvormittag zwischen 9.15 Uhr und 10.45 Uhr in der Brunnenstraße gegen ein Garagentor und flüchtete danach. Am Garagentor entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen nach dem geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Schwaikheim: Vandalismus in Kirche

Am Sonntag zwischen 12 Uhr und 14:45 Uhr wurden in der kath. Kirche in der Blumenstraße mehrere Kerzen von den Ständern geworfen und hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell