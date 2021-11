Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Ostalbkreis

Aalen (ots)

Ellenberg: Bei Schneeglätte von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagnachmittag gegen 16:45 befuhr ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer die BAB A7 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg. Bei KM 768,5 kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und rutschte unkontrolliert über den rechten Fahrstreifen sowie den Standstreifen in den Grünstreifen und kam in einer Böschung zum Stillstand. Der Fahrer und seine 46-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt geschätzte 46.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell