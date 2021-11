Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Murrhardt - Fehler beim Linksabbiegen

Eine 26-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 13 Uhr die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Fornsbach. An der Kreuzung zur Fornsbacher Straße überfuhr die 26-Jährige die dortige Ampel bei Gelblicht und bog nach links in den Parkplatz des Gesundheitszentrums ab, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Der entgegenkommende 37-jährige Hyundai-Fahrer konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand - der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

