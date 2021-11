Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Alkoholfahrten, Einbruch, Unfall, Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Dreiste Pizzadiebe

Am Freitagabend, gegen 20:22 Uhr, entwendeten zwei junge Männer aus einem unverschlossenen Pizzalieferfahrzeug, welches sich zu diesem Zeitpunkt im Baumschulenweg in Fellbach-Schmiden aufhielt, eine Warmhaltebox mit Ware im Wert von etwa 20 Euro. Unweit des Tatortes verspeisten sie den Inhalt. Als sie vom Pizzalieferant erkannt wurden, ergriffen sich die Flucht. Die Männer waren etwa 180 cm groß und schwarz bekleidet.

Fellbach: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs Am Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 33jähriger Mann mit seinem E-Scooter die Stuttgarter Straße in Fellbach. Auf Höhe eines Schnellimbisses wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Der Verdacht bestätigte sich schließlich, so dass dieser eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Außerdem wurde eine Anzeige gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Winterbach-Manolzweiler: Alkoholisiert von der Straße abgekommen Am Samstagfrüh, gegen 03:20 Uhr, meldete ein 20jähriger VW-Fahrer bei der Polizei Schorndorf, dass er auf dem Verbindungsweg zwischen Engelberg und Mannholzweiler von der Straße abgekommen sei. Als die Beamten eintrafen, stellten sie bei dem jungen Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der Verdacht bestätigte sich durch einen Test. Glücklicherweise entstand bei dem Unfall kein Fremdschaden. Der 20jährige musste jedoch eine Blutprobe über sich ergehen lassen und nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Schorndorf-Schornbach: Einbruch in Firma Im Zeitraum vom Freitagabend, 20:00 Uhr bis Samstagfrüh, 05:55 Uhr, brachen Unbekannte in eine Firma in der Weißbucher Straße in Schornbach ein. Nachdem sie dort im Erdgeschoss alles auf den Kopf gestellt hatten, entwendeten sie eine Kasse mit Bargeld. Der angerichtete Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Waiblingen: Kind vors Auto gelaufen - Zeugen gesucht Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 72jährige VW Fahrerin die Hausweinbergstraße in Waiblingen bergabwärts, als ihr auf Höhe der Gebäude Nummer 50 ein kleines, ca. 8 Jahre altes Mädchen, vors Auto lief. Das Mädchen rannte von links nach rechts über die Straße und wurde trotz sofortiger Bremsung leicht vom Pkw der 72jährigen gestreift. Offenbar unverletzt, lief das Mädchen weiter, ohne mit der Frau Kontakt aufzunehmen. Diese zeigte den Vorfall schließlich beim Polizeirevier Waiblingen an. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Mädchen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-422) zu melden.

Waiblingen: Auto gestreift und einfach weitergefahren Am Freitagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 15:10 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Waiblingen, Am Stadtgraben, beim Vorbeifahren einen BMW, welcher am Fahrbahnrand parkte. An dem BMW entstand hierbei ein Sachschaden von 250 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-422) sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell