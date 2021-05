Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn

Betrunken einen Unfall verursacht

Coesfeld (ots)

Ein 42-jähriger Romäne beschädigte am 02.05.2021, gegen 21.45 Uhr, mit seinem Auto eine geparkte Zugmaschine mit Auflieger auf der Straße "Am Dorn" in Senden, Bösensell. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten starken Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer fest.

Sie nahmen den 42-Jährigen mit zur Polizeiwache. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell