Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Einfamilienhaus, Schmuck und Uhren entwendet

Ochtrup (ots)

Unbekannten Täter sind am Freitag (06.08.21) in der Zeit zwischen 07.15 Uhr und 16.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Jückweg eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich Zutritt durch ein Fenster im Erdgeschoss. Anschließend durchsuchen sie offenbar im gesamten Haus die Zimmer nach Wertgegenständen. Nach Angaben der Geschädigten entwendeten die Täter zwei Luxusuhren sowie einen Brillantring. Der Sachschaden beläuft sich samt Aufbruchsschaden auf einen höheren fünfstelligen Eurobetrag. Die geschädigten Bewohner waren zur Tatzeit im Urlaub, ein Bekannter hatte jedoch während dieser Zeit das Haus beaufsichtigt. Am Tattag war er jedoch nicht vor Ort. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Ochtrup nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell