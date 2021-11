Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Pkw-Brand, unerlaubte Müllentsorgung, Verkehrsunfall, Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Auto mutwillig zerkratzt Von Donnerstagabend, 22:00 Uhr bis Freitagmorgen, 10:00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannter Täter einen VW Polo. Dieser parkte während dieses Zeitraumes in der Pleuerstraße in Aalen-Fachsenfeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3500 Euro. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Abtsgmünd (Tel. 07366/96660) zu melden.

Aalen-Unterkochen: Auto abgebrannt

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, bemerkte ein Anwohner in der Knöcklingstraße in Aalen-Unterkochen ein brennendes Fahrzeug. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand der BMW bereits in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 20000 Euro. Weshalb der BMW in Brand geriet, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Riesbürg: Müllsack illegal entsorgt

Am Freitagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, wurde ein 21jähriger Nissan-Fahrer von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er am Parkplatz Goldberg einen Müllsack aus dem Auto lud. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und teilte seine Beobachtung der Polizei mit. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Verdacht einer unerlaubten Müllentsorgung. Der Müllsünder muss nun mit einer Anzeige rechnen und für die Kosten der Müllbeseitigung aufkommen.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs Pech hatte ein 56jähriger E-Scooter-Fahrer am frühen Samstagmorgen, gegen 02:30 Uhr. Eine Polizeistreife stellte den Mann fahrenderweise im Höferlesbach in Schwäbisch Gmünd fest. Mittels des Außenlautsprechers am Dienstfahrzeug wurde der Mann aufgefordert, anzuhalten. Hierbei kam er schon fast zu Fall. Der Grund hierfür, dürfte seine Alkoholisierung gewesen sein. Im Gespräch mit den Beamten hatte der Mann eine deutlich verwaschene Aussprache und ein angebotener Alkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht. Was folgte war eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ellwangen: Auf der Autobahn ins Schleudern gekommen Am Samstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 55jähriger BMW-Fahrer die A7 von Dinkelsbühl in Richtung Ellwangen. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, konnte seinen BMW jedoch wieder auf die Straße zurücklenken. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten und prallten schließlich in die Mittelschutzplanke. Zu einer Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es glücklicherweise nicht. Der Mann erlitt durch den Unfall selbst nur leichte Verletzungen. Dennoch wurde ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Die Richtungsfahrbahn Ulm musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des BMW für etwa 1 Stunde voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14000 Euro.

