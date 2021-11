Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Landkreis Schwäbisch Hall

Aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse kam es ab Samstagnachmittag auf der BAB A6 und im Landkreis Schwäbisch Hall zu insgesamt 13 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Dabei wurden 11 Personen verletzt, zwei davon schwer. Der Sachschaden beläuft sich nach vorläufiger Schätzung auf insgesamt 175.000 Euro. Aufgrund mehrerer Unfälle auf der Kochertalbrücke war diese von ca. 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr blockiert.

Satteldorf: Pkw gegen mittlere Betonschutzwand geprallt

Ein 52-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr die BAB A6 von Crailsheim in Richtung Heilbronn. Kurz nach der Gronachtalbrücke kam er aufgrund der winterlichen Witterung nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen die mittlere Betonschutzwand. Der Fahrer wurde leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt 16.000 Euro.

Braunsbach - Kochertalbrücke: Von der Fahrbahn abgekommen und Folgeunfall mit vier verletzten Personen.

Am Samstagabend gegen 20:10 Uhr befuhr ein 27-jähriger Opel-Fahrer die BAB A6 von Schwäbisch Hall in Richtung Nürnberg auf dem linken Fahrstreifen. Auf der Kochertalbrücke kam er bei Blitzeis und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Der Sachschaden beträgt ca. 5.800 Euro.

Unmittelbar danach kam es zu einem Folgeunfall. Dabei befuhr ein 24-jähriger Lenker eines Lkw-Sattelzuges die BAB A6 in Richtung Nürnberg. Bei Erkennen der ungesicherten Unfallstelle wechselte er unter Benutzung des linken Fahrtrichtungsanzeigers auf den linken von zwei Fahrstreifen. Der hinter ihm auf dem linken Fahrstreifen deutlich schneller fahrende Lenker einer Mercedes A-Klasse konnte aufgrund der eisglatten Fahrbahn nicht mehr bremsen und prallte gegen das Heck des Sattelaufliegers. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug mehrfach und prallte noch zweimal gegen die mittlere Betonschutzwand, bevor es auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Der 29-Jährige Mercedes-Fahrer und eine 27-jährige Mitfahrerin wurden schwerverletzt. Der 30-jähriger Beifahrer und eine weitere 27-jährige Mitfahrerin wurden leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt geschätzte 28.000 Euro.

Satteldorf: Bei Schneeglätte von der Fahrbahn abgekommen, Zwei leichtverletzte bei Folgeunfall

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein 33-jähriger VW-Fahrer die BAB A7 von Nürnberg in Richtung Heilbronn. An der Anschlussstelle Crailsheim kam er aufgrund Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die Leitplanke. Anschließend überfuhr er noch einen Stromkasten und kam nach der Auffahrt in einem Gebüsch zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro. Eine dem Unfallverursacher folgende 40-jährige Opelfahrerin musste ihr Fahrzeug abbremsen. Der hinter ihr fahrende 49-jährige Lenker eines Pkw Dacia erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die Lenkerin des Opels und ihr 51-jähriger Mitfahrer wurden leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Westumgehung: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und drei leichtverletzten Personen

Eine 18-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr am Samstagabend um 19:30 Uhr die Westumgehung (K2576) von Schwäbisch Hall in Richtung Anschlussstelle Schwäbisch Hall. Auf der Brücke zwischen Wackershofen und Wittighausen kam sie in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr und streifte dort den Pkw eines 59-jährigen Toyota-Fahrer. Die Opelfahrerin kam ins Schleudern und prallte zunächst gegen die linke Leitplanke. Von dort wurde sie abgewiesen und prallte gegen die rechte Leitplanke, wo sie zum Stillstand kam. Ein dem Toyota folgender 28-jähriger Mercedes-Fahrer konnte aufgrund der Glätte nicht mehr ausweichen und prallte zunächst gegen das Heck des Toyota. Beim Ausweichversuch geriet der Mercedes zudem auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda. Die 36-jährige Skoda-Fahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Toyota-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und der Bergung voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Untermünkheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Ebenfalls am Samstagabend um 19:30 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann mit seinem Pkw Renault die Westumgehung von der Anschlussstelle Schwäbisch Hall in Richtung Schwäbisch Hall. Kurz nach Untermünkheim kam er auf der Eisglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die linke Leitplanke. Der Sachschaden beträgt 4.000 Euro.

Braunsbach: Bei Eisglätte von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr befuhr eine 20-jährige VW-Fahrerin die L2218 von Schwäbisch Hall in Richtung Crailsheim. An der Cröffelbacher-Steige kam sie aufgrund plötzlicher Eisglätte in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Kurvenleittafel. Die Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell