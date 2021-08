Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Opel Corsa auf Parkplatz angefahren

Haselünne (ots)

Am Samstagmittag ist es auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Lähdener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines blauen Kia Venga fuhr gegen kurz nach 13 Uhr einen neben ihm geparkten Opel Corsa an. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

