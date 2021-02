Polizei Hamburg

POL-HH: 210203-1. Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.02.2021, 17:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Lurup, Luruper Hauptstraße

Am Montagnachmittag wurde ein 23-jähriger Mann in Lurup im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt. Gestern Abend wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Wie bereits berichtet, war es in einer Grünanlage an der Luruper Hauptstraße zunächst zu einem Streit zwischen zwei einander offenbar bekannten Männern gekommen. Dieser mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der dem 23-Jährigen mehrere Stichverletzungen in den Oberkörper zugefügt wurden (siehe hierzu auch Pressemitteilung 210202-2. vom gestrigen Tag).

Im Rahmen der Ermittlungen rückte ein 50-jähriger Mann deutscher Staatsangehörigkeit als Tatverdächtiger in den Fokus der Mordkommission (LKA 41).

Nachdem Zielfahnder (LKA 23) gestern dessen Aufenthaltsort in Pinneberg lokalisiert hatten, erfolgte dort am späten Dienstagabend ein Zugriff durch die Spezialeinheiten (LKA 24). Der Tatverdächtige wurde in der lokalisierten Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen. Er wird noch heute einem Haftrichter zugeführt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell