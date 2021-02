POL-HH: 210202-2. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Lurup

Polizei Hamburg

Tatzeit: 01.02.2021, 17:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Lurup, Luruper Hauptstraße

Gestern Abend ist in der Luruper Hauptstraße ein 23-Jähriger durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gerieten zwei einander mutmaßlich bekannte Männer in einer Grünanlage nahe der Luruper Hauptstraße in einen Streit. Dieser mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 23-Jähriger mehrere Stichverletzungen im Oberkörper erlitt.

Mit den zunächst lebensgefährlichen Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach einer Notoperation hat sich der Zustand des jungen Mannes inzwischen stabilisiert.

Eine eingeleitete Sofortfahndung nach dem tatverdächtigen Mann mit mehreren Streifenwagen, Zivilfahndern, Polizisten der Bereitschaftspolizei und einem Diensthundeführer verlief negativ.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die ersten Ermittlungen, die anschließend von der Mordkommission (LKA 41) fortgesetzt wurden.

Die Ermittlungen zu dem geflüchteten Tatverdächtigen und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

