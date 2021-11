Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs +++ 52 Fahrzeuge kontrolliert

Oldenburg (ots)

Insgesamt 40 Polizeibeamtinnen - und beamte kontrollierten am Dienstag (16.11.2021), in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 15.30 Uhr, im Bereich der Polizeidirektion Oldenburg Lastkraftfahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs. Beteiligt waren Polizeikräfte aus Niedersachsen (Polizeidirektionen Oldenburg und Osnabrück), Bremen, Bremerhaven und Hamburg. Anlass der gemeinsamen Aktion war eine Ausbildungskontrolle zum Thema Güterbeförderungseinheiten mit Gefahrgut. Es wurden 52 Fahrzeuge kontrolliert und verschiedene Verstöße festgestellt. In 8 Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen an der Bundesautobahn 1 wurde ein deutscher Sattelzug, beladen mit 4000 Litern brennbarer Flüssigkeit, kontrolliert. Der 30-jährige Fahrer war von Glinde nach Schwerte unterwegs. Für den Transport waren zwei Feuerlöscher vorgeschrieben. Beide mitgeführten Feuerlöscher wiesen aber ein abgelaufenes Prüfdatum auf. Der Arbeitgeber des Fahrers muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Des Weiteren transportierte ein 44-jähriger deutscher Fahrer mit seinem Sattelzug Abfälle von Cappeln nach Bremen zur Müllverbrennungsanlage. Die Beamtinnen und Beamte stellten fest, dass die Fahrerlaubnis des Fahrers für den Sattelzug im Januar abgelaufen ist. Gegen den Fahrer und den Halter wurden Strafverfahren eingeleitet. Ein Sattelzug aus Litauen, der von einem 45-jährigen Mann geführt wurde, war beladen mit 1600 kg eines brennbaren festen Stoffes. Auch hier wiesen die erforderlichen Feuerlöscher ein abgelaufenes Prüfdatum auf. Von dem Beförderer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro einbehalten.

