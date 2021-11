Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Amtseinführung von Jan Gaebel als neuer Leiter des Polizeikommissariats Syke +++ Polizeirat tritt Nachfolge von Nina Menzel an +++

Syke (ots)

Polizeirat Jan Gaebel ist neuer Leiter des Polizeikommissariats Syke. Andreas Sagehorn, Vizepräsident der Polizeidirektion Oldenburg, führte den 39-Jährigen am Dienstag im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus der Stadt Skye in sein neues Amt ein und verband die Übertragung der Amtsgeschäfte mit der Verabschiedung von Polizeioberrätin Nina Menzel, die nach fünf Jahren an der Spitze des Kommissariates zum Landeskriminalamt (LKA) nach Hannover gewechselt ist. Dort verantwortet sie nun die Koordinierung der Spezialeinheiten.

"Ich danke Nina Menzel für die hervorragende Arbeit, die sie hier in Syke geleistet hat und wünsche ihr alles Gute für die Zukunft. Sie übergibt eine sehr gut funktionierende Dienststelle mit vorbildlich motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", sagte Andreas Sagehorn.

Sykes neuer Polizeichef stammt aus der Region. Polizeirat Jan Gaebel wurde in Göttingen geboren, wuchs aber in Verden auf und machte dort auch sein Abitur. Der Familienvater hat gerade das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei erfolgreich abgeschlossen und übernimmt nun in Syke die Leitung einer Dienststelle, die gemeinsam mit den angeschlossenen Polizeistationen für die Sicherheit von ca. 70.000 Menschen zuständig ist, die in Syke, Bassum, Twistringen und der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen leben.

"Ich bin überzeugt, dass diese Menschen bei Jan Gaebel in den besten Händen sind. Er hat bereits einige Erfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen der Polizei sammeln können und ist damit bestens vorbereitet, das Kommissariat Syke zu übernehmen", sagte Andreas Sagehorn.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ich möchte die erfolgreiche Arbeit in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort weiterführen", sagte Jan Gaebel, dessen neue Dienststelle knapp 70 Mitarbeitende umfasst.

Der Polizeirat studierte nach dem Abitur zunächst Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bremen. Anschließend entschied sich der Diplom-Kaufmann, seinen beruflichen Weg bei der Polizei fortzusetzen und trat 2008 in den gehobenen Dienst der Polizei Niedersachsen ein. Nach dem Bachelor-Studium an der Polizeiakademie sammelte Jan Gaebel seine ersten Praxiserfahrungen im Einsatz- und Streifendienst im Landkreis Osterholz und Delmenhorst. Von April 2014 bis Ende März 2015 verbrachte Jan Gaebel ein Jahr im für Einsatzmittel und Technik zuständigen Dezernat 14 der Polizeidirektion Oldenburg und lernte damit auch die Stabsarbeit kennen. Im Oktober 2015 wechselte Jan Gaebel für ein halbes Jahr in den Ermittlungsbereich. Auf seine Zeit im Zentralen Kriminaldienst Delmenhorst folgte eine erneute einjährige Verwendung im Behördenstab - im Dezernat 01 der PD Oldenburg war er im Bereich Strategie eingesetzt.

Zum ersten Mal beruflich nach Syke verschlug es Jan Gaebel im April 2017 als er für ein Jahr als Dienstschichtleiter des Einsatz- und Streifendienstes Syke erste Führungsaufgaben übernahm. Von dort aus ging es zunächst zurück in den Ermittlungsbereich - diesmal in das 3. Fachkommissariat der Inspektion Verden/Osterholz - bevor er sich für höheren Dienst in der Polizei bewarb und nach bestandener Prüfung im Juli 2019 das Master-Studium an der Deutschen Polizeihochschule aufnahm.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell