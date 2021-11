Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Führungswechsel beim Polizeikommissariat Achim +++ Polizeipräsident Johann Kühme überträgt die Leitung an Polizeioberrat Simon Grommisch +++

Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, stellte heute (15.11.2021) im Rahmen eines offiziellen Empfangs Polizeioberrat Simon Grommisch als neuen Polizeikommissariatsleiter in Achim vor.

"Ich wünsche Herrn Grommisch für seine neue Aufgabe Einfühlungsvermögen sowie viele gute Ideen und bin der festen Überzeugung, dass das Kommissariat bei ihm in guten Händen liegt", sagte Polizeipräsident Kühme. Simon Grommisch tritt in Achim damit die Nachfolge von Kriminaloberrat Andreas Lohmann an, der die Leitung des Kommissariats seit Anfang des Jahres kommissarisch übernommen hatte. Der 40-Jährige war nach Abschluss des Masterstudiums an der deutschen Hochschule der Polizei seit 2019 Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Verden und wird nun zu dieser Aufgabe zurückkehren. In den vergangenen 10 Monaten hatte Herr Lohmann Polizeioberrat Ingo Jans vertreten, der in dieser Zeit die Verantwortung für die gesamte Polizeiinspektion Verden/Osterholz trug und zukünftig die Leitung des Polizeikommissariats Osterholz übernehmen wird. Polizeioberrat Ingo Jans leitete das Polizeikommissariat Achim von 2018 bis 2020.

Der neue Dienststellenleiter, Simon Grommisch, ist in Verden geboren und startete seine polizeiliche Laufbahn nach seinem Studium auf verschiedenen Dienststellen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Nach einigen Jahren im Einsatz- und Streifendienst in Verden lernte der 38-Jährige bereits den Streifendienst im Polizeikommissariat Achim kennen und arbeitete anschließend als Dienstschichtleiter beim Polizeikommissariat Osterholz. Durch die dreijährige Mitarbeit in der Sonderkommission Dennis konnte Herr Grommisch darüber hinaus Erfahrungen in der Ermittlungsarbeit sammeln. Sein weiterer Weg führte ihn in den Behördenstab der Polizeidirektion Oldenburg, wo er jeweils für ein Jahr als Sachbearbeiter Gefahrenabwehr/Umweltschutz und als Sachbearbeiter Dienstrechtliche Maßnahmen arbeitete und sich für den höheren Polizeivollzugsdienst qualifizierte. Nach dem Abschluss seines Masterstudiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster leitete Simon Grommisch seit Oktober 2018 die Leitstelle in der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg und trug dort die Verantwortung für rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Als Kommissariatsleiter ist der Polizeioberrat zusammen mit rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Achims sowie der Polizeistationen Ottersberg, Oyten und Thedinghausen zuständig.

Dem neuen Polizeichef ist gute Zusammenarbeit sowohl mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch mit den Kommunen wichtig. "Polizeiarbeit ist Teamarbeit! Ich bin sehr froh, kompetente und hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an meiner Seite zu haben. Außerdem liegt mir die enge Kooperation mit den örtlichen Kommunen und Institutionen sehr am Herzen. Ich werde die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter fortsetzen", so Simon Grommisch nach seiner Amtseinführung.

