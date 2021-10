Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Amtseinführung von Stefan Klein als neuer Leiter des Polizeikommissariats Hemmoor +++ Detlev Schlichting-Reinecke in den Ruhestand verabschiedet +++

Bild-Infos

Download

Hemmoor (ots)

Personalwechsel an der Spitze des Polizeikommissariats Hemmoor: Polizeihauptkommissar Stefan Klein tritt die Nachfolge des langjährigen Leiters Erster Polizeihauptkommissar Detlev Schlichting-Reinecke an, der nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand wechselt. Am Freitag führte Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Stefan Klein im Rahmen einer Feierstunde in der Kulturdiele in Hemmoor in sein neues Amt ein und verband die Übertragung der Amtsgeschäfte mit der Verabschiedung von Detlev Schlichting-Reinecke, der das Kommissariat in Hemmoor elf Jahre geleitet hatte.

"Detlev Schlichting-Reinecke war ein Polizist durch und durch, dem es immer wichtig war, für die die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Als Vorgesetzter zeichnete ihn neben seiner fachlichen Kompetenz auch und gerade seine Menschlichkeit aus. Er übergibt eine Dienststelle, in der seit vielen Jahren gute Polizeiarbeit geleistet wird", sagte Johann Kühme und wünschte dem künftigen Pensionär und seiner Familie alles Gute und viel Gesundheit für den neuen Lebensabschnitt. Detlev Schlichting-Reinecke verbrachte die meiste Zeit seines Dienstlebens bei der Polizei Stade in der benachbarten Polizeidirektion Lüneburg. Im Juni 2010 übernahm er das zur Polizeidirektion Oldenburg zählende Kommissariat in Hemmoor, welches für die Samtgemeinden Hemmoor, Land Hadeln und Lamstedt zuständig ist.

Hemmoors neuer Polizeichef stammt wie sein Vorgänger aus der Region. Polizeihauptkommissar Stefan Klein ist in Cuxhaven geboren und aufgewachsen, an der dortigen Polizeiinspektion versah er zuletzt auch seinen Dienst als stellvertretender Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. Als Leiter des Polizeikommissariats Hemmoor mit seinen Polizeistationen Cadenberge und Lamstedt ist der 48-jährige Familienvater künftig für die Sicherheit von 32.000 Menschen verantwortlich, die in einem Zuständigkeitsbereich von fast 480 Quadratkilometern zwischen dem Hadeler Kanal und der Oste leben.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Menschen bei Stefan Klein in den besten Händen sind. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in den verschiedensten Aufgabenbereichen der Polizei und bringt ein dementsprechend breites Wissen mit. Hinzu kennt er Land und Leute in dieser Gegend, das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Ich wünsche ihm viel Erfolg für die neue Aufgabe", sagte Johann Kühme.

Stefan Klein absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann, bevor er im Oktober 1994 in den gehobenen Dienst der Polizei Niedersachsen eintrat. Nach Beendigung seines Studiums an der Fachholschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hildesheim und einer ersten Verwendung bei der Bereitschaftspolizei wurde er 1998 in den Einsatz- und Streifendienst der Inspektion Stade versetzte. Dort verbrachte er fünf Jahren mit weiteren Tätigkeiten im Ermittlungsbereich eher er sich 2003 auf eigenen Wunsch zum Polizeikommissariat Cuxhaven versetzen ließ. Im Zuge der niedersächsischen Polizeireform wurde aus dem PK Cuxhaven ein Jahr später die Polizeiinspektion Cuxhaven, womit auch ein Zuständigkeitswechsel von der Bezirksregierung Lüneburg zur Polizeidirektion Oldenburg verbunden war.

Bei der PI Cuxhaven sammelte Stefan Klein erste Führungserfahrung als Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst, von Oktober 2005 bis Ende 2008 war er im Zentralen Kriminaldienst eingesetzt. Hieran schloss sich eine fünfjährige Verwendung im Bereich der Aus- und Fortbildung an, wobei Stefan Klein die Stabsarbeit innerhalb einer Inspektion kennenlernte. Im März 2015 übernahm der Polizeihauptkommissar den Dienstposten des Sachbearbeiters Personal in der PI Cuxhaven. Hier blieb er - nur unterbrochen von einer achtmonatigen Tätigkeit als Leiter des Kriminalermittlungsdienstes des PK Schiffdorf - bis Februar dieses Jahres. Seitdem war er als stellvertretender Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Cuxhaven eingesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell