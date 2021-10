Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Polizeipräsident Johann Kühme verabschiedet Uwe Jordan als ehemaligen Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz +++ Antje Schlichtmann wird in ihr neues Amt eingeführt

Bild-Infos

Download

Verden/Osterholz (ots)

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, wurde in einem feierlichen Rahmen die Verabschiedung des langjährigen Leiters der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Herrn Kriminaldirektor Uwe Jordan, nachgeholt. Zugleich wurde Frau Polizeioberrätin Antje Schlichtmann in ihr neues Amt eingeführt.

Nach fast 44 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in der niedersächsischen Polizei ist Uwe Jordan im April 2020 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Eine Verabschiedung mit Gästen war damals aufgrund der Beschränkungen in der Corona-Pandemie nicht möglich, weshalb diese nun mit der Amtseinführung von Antje Schlichtmann verbunden wurde.

Mit "Respekt und hoher Anerkennung" bedankte sich Polizeipräsident Kühme bei Uwe Jordan für seine außerordentliche Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit. "Uwe Jordan zeichnete sich aus als ein vielseitig interessierter und hochmotivierter Inspektionsleiter, der bis April 2020 mit großem Verantwortungsbewusstsein für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Verden und Osterholz gearbeitet hat", sagte Kühme und stellte zudem die Qualitäten Jordans als Führungskraft heraus: "Sein Wort hatte immer Gewicht, was auch daran lag, dass er stets einen klaren Standpunkt vertrat. Darüber hinaus hat er sich stets mit großem Einfühlungsvermögen um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekümmert. Er stand hinter ihnen und vertraute ihnen." Mit seinen vielen guten Ideen habe Uwe Jordan die Polizei insgesamt weiterentwickelt, ergänzte Kühme und wünschte dem begeisterten Angler und Sportler alles Gute für die Zukunft sowie viel Zeit für seine Familie.

Uwe Jordan trat am 4. Oktober 1976 in den Dienst der Polizei Niedersachsen ein und war seit 1982 über mehrere Jahre in verschiedenen führenden Funktionen als Ermittler in Verden tätig. Nachdem er drei Jahre lang als Leiter des Dezernats zur Kriminalitätsbekämpfung in der Polizeidirektion Oldenburg eingesetzt war, wurde Uwe Jordan im August 2008 die Leitung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz übertragen. Dort machte sich der Kriminaldirektor in besonderer Weise um die Förderung von interkultureller Kompetenz bei den Kolleginnen und Kollegen verdient. Auch die Präventionsarbeit lag ihm stets am Herzen.

Nach dem Eintritt in den Ruhestand von Uwe Jordan wurde die Inspektion kommissarisch zunächst von Polizeidirektor Uwe Albers und im Anschluss von Polizeioberrat Ingo Jans geleitet. Antje Schlichtmann trat nach ihrer Elternzeit im Oktober ihre neue Stelle an und wurde nun auch in einem offiziellen Rahmen von Polizeipräsident Johann Kühme in ihr Amt eingeführt.

Antje Schlichtmann ist bereits seit 2012 fester Bestandteil des Führungsteams der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Sie war zunächst für fast drei Jahre Leiterin Einsatz in Verden und übernahm seit Mitte 2015 die Leitung des Polizeikommissariats Osterholz. "Ich freue mich, mit Antje Schlichtmann eine verlässliche Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Verden und Osterholz sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi noch einmal einführen zu können", so Johann Kühme.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell