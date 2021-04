POL-GI: Auf frischer Tat ertappt+++ Gartenzaun beschädigt und Polizeibeamte angegriffen+++ Glasflaschen auf Autobahn geworfen+++ Wechselfallendieb im Getränkemarkt+++Viele Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 06.04.2021:

Gießen: Auf frischer Tat ertappt

In letzter Sekunde konnte der Besitzer eines PKW am Sonntag, gegen 20.25 Uhr, in der Friedrichstraße einen Diebstahl verhindern. Der Zeuge hatte beobachtet, wie die Rücklichter an seinem PKW angingen. Als er zu seinem PKW lief, stellte er drei fremde Männer in dem Fahrzeuginneren fest. Die drei Unbekannten flüchteten. Einer der Verdächtigen, ein 20 - jähriger Asylbewerber aus Algerien, konnte jedoch von ihm bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Gartenzaun beschädigt und Polizeibeamte angegriffen

Sonntagabend (04.April) gegen 19.10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Wiesbaden in einem Skoda den Burgenring vom Wellersburgring kommend. Vermutlich in angetrunkenem Zustand kam der Skoda-Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Gartenzaun. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der 26-Jährige Deutsch zwei Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Bei der durchgeführten Blutentnahme griff der 26 - Jährige unvermittelt einen Polizisten an. Auch später griff er nochmals zwei Beamte an. Ein Beamter wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Mann musste dann zur Ausnüchterung in eine Zelle. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Brand am Spielplatz gelegt

In der Ringallee haben Unbekannte in der Nacht zum Ostermontag einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Die Unbekannten hatten eine Holzkonstruktion in Brand gesetzt. Der Spielplatz befindet sich direkt neben dem messeplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Glasflaschen auf Autobahn geworfen

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei nach einem Vorfall von Sonntagabend an der A 485 bei Linden. Offenbar hatte ein 24 - Jähriger wohnsitzloser Deutscher mehrere Glasflaschen von einer Brücke am friedhofsweg auf die Fahrbahn geworfen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Einbrecher in der Friedrich-Ebert-Straße

Am frühen Dienstagmorgen (6.4.21), gegen 01.00 Uhr, hatten sich Einbrecher auf einem Firmengelände in der Friedrich-Ebert-Straße zu schaffen gemacht. Die Unbekannten hatten dort einen LKW aufgebrochen und eine Tasche daraus entwendet. Dazu hatten es die Langfinger noch auf eine Felgen-Reifen-Kombination, einen Airbag einen Joystick und andere Fahrzeugteile eines BMW abgesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbrecher auf dem Gelände der Universität

In der Otto-Behagel-Straße waren am Osterwochenende Einbrecher aktiv. Die Unbekannten hatten eine Tür zur Cafeteria der Uni aufgebrochen und einen Automaten gewaltsam geöffnet. Auch Büroräume wurden angegangen und durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Wechselfallendieb im Getränkemarkt

Am Samstag, gegen 18.30 Uhr, kam es in einem Getränkemarkt in der Rodheimer Straße zu einem sogenannten Wechselfallendiebstahl. Ein Unbekannter hatte eine Flasche Cola an der Kasse vorgelegt. Bei dem Kauf bat er die Kassiererin noch darum, einen größeren Geldschein zu wechseln. Dabei lenkte er die Frau so geschickt ab, dass er 300 Euro erbeutete. Der Diebstahl fiel erst auf, als der Unbekannte schon verschwunden war. Der Dieb soll kräftig sein, 180 Zentimeter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Er soll dunkle kurze Haare haben und ein blaues Shirt getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Heuchelheim: Unfallflucht in der Waldstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag (30.März) 12.00 Uhr und Sonntag (04.April) 12.00 Uhr einen in der Waldstraße geparkten Mitsubishi. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Outlander zurückkam, war dieser an der rechten Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Beim Vorbeifahren Ford gestreift

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte zwischen Mittwoch (31.März) 21.15 Uhr und Donnerstag (01.April) 08.20 Uhr einen am Fahrbahnrand des Felix-Klippstein-Weg geparkten Ford Mondeo und beschädigte das Fahrzeug am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Eine 32-jährige Frau in einem VW befuhr am Mittwoch (31.März) gegen 15.50 Uhr die Straße "Auf den Röden" von der Gießener Straße kommend. Gemäß Verkehrszeichen hatte die VW-Fahrerin Vorrang an der Fahrbahnverengung und fuhr in die Straße ein. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam der 32-Jährigen in der Fahrbahnverengung entgegen und touchierte den Außenspiegel des VW. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Unfallflucht in der Amtsgerichtsstraße

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Donnerstag (01.April) zwischen 07.00 Uhr und 16.20 Uhr einen in einer Parkbucht der Gießener Straße geparkten Audi. Als der Besitzer zu seinem schwarzen A4 zurückkam, war das Fahrzeug an der Frontschürze, Stoßstange, Kotflügel und Felge beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Grünberg: Beim Wenden BMW touchiert

Nur 10 Minuten parkte am Samstag (03.April) ein BMW am Fahrbahnrand der Schulstraße (Höhe 10). Zwischen 12.40 Uhr und 12.50 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Wenden vermutlich mit einem silberfarbenen Kleinwagen den grauen BMW an der vorderen Stoßstange. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Außenspiegel in der Dürerstraße beschädigt

Zwischen Montag (29.März) 09.30 Uhr und Mittwoch (31.März) 07.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Dürerstraße geparkten grauen Audi A3. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Skoda touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter zwischen Dienstag (30.April) 15.30 Uhr und Mittwoch (31.März) 05.00 Uhr einen im Blauäckerweg (Höhe 10) in Niederkleen geparkten Skoda. Als der Besitzer zu seinem weißen Citygo zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Parkplatzrempler

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Dienstag (30.März) 18.00 Uhr und Mittwoch (31.März) 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße vermutlich bei einem Parkmanöver einen geparkten VW. An dem weißen Crafter entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 36-jähriger Mann aus Laubach in einem Mercedes befuhr am Montag (05.April) gegen 12.50 Uhr die Ortsstraße in Ober-Bessingen von Nonnenroth kommend in Richtung Ortsmitte. Offenbar aus Unachtsamkeit kam der Laubacher von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Viadukt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Alkoholisiert unterwegs

Am Samstag (03.April) gegen 18.20 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter in einem Opel die Friedberger Straße in Richtung Kreisel "Hessol-Tankstelle". Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, beschädigte die Schutzplanke und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Anschließend befuhr der Unbekannte die Schottener Straße und bog in die Niddaer Straße ab. Dabei übersah der Opel-Fahrer offenbar eine 33- jährige Frau in einem Ford, die die Niddaer Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der Opel-Fahrer 2,63 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Autofahrt endet mit Blutentnahme

2,31 Promille zeigte der Alko-Test bei einem 50-jährigen Mann aus Pohlheim nach einem Unfall von Samstag (03.April) gegen 07.45 Uhr an. Der Pohlheimer fuhr in einem Opel den Schiffenberger Weg in Richtung Gießen. Kurz vor der Auffahrt zur Autobahn 485 fuhr der Opel-Fahrer vom linken Fahrstreifen plötzlich auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kam er offenbar von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrsinseln und kam auf der Kreuzung zum Stehen. Bereits 500 Meter vor der Unfallstelle touchierte der 50-Jährige offenbar die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Polizeibeamte nahmen den Pohlheimer zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Pohlheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 87-jähriger Mann in einem Peugeot befuhr am Sonntag (04.April) gegen 19.30 Uhr die Autobahn 45 in Richtung Hanau. Im Bereich einer Baustelle kam der Peugeot-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine Warnbake. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.690 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A5/ Pohlheim: Drei Schwerverletzte nach Unfall

Drei Schwerverletzte und 42.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls von Sonntag (04.April) auf der Autobahn 5. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann in einem Audi den linken Fahrstreifen in Richtung Kassel und beabsichtigte auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Offenbar kam der Audi-Fahrer dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend fuhr der Audi über den Seitenstreifen in die Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer sowie ein 23-jähriger Mitfahrer und eine 26-jährige Mitfahrerin verletzten sich dabei schwer und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A480/Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 19-jährige Pohlheimerin und eine 80-jährige Frau aus Amöneburg befuhren am Montagnachmittag (05.April) die Autobahn 480 in Richtung Marburg. Aufgrund eines vorausgegangenen Unfalls waren beide Fahrbahnen gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Als die Pohlheimerin beim Heranfahren ihr Fahrzeug abbremste, bemerkte die Frau aus Amöneburg offenbar den Bremsvorgang nicht und fuhr auf. Die 80-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Heuchelheim: Auffahrunfall in Kinzenbach

Ein 44-jähriger Mann aus Gießen in einem VW Crafter und ein 30-jähriger Mann aus Florstadt in einem LKW befuhren hintereinander die Berkenhoffstraße in Richtung Kinzenbach. Der VW-Fahrer beabsichtigte am Fahrbahnrand anzuhalten und bremste ab. Vermutlich bemerkte der 30-Jährige den Bremsvorgang zu spät, versuchte noch auszuweichen und fuhr auf den VW auf. Der 44-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Winterliche Verhältnisse führen zu Unfall

Dienstagmorgen (06.April) befuhr ein 34-jähriger Mann aus Büdingen in einem Mazda die Landstraße 3358 von Lich nach Pohlheim. Gegen 07.35 Uhr kam der Büdinger offenbar aufgrund von winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 24-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Allendorf/Lumda: Ins Schleudern geraten

Am Dienstag (06.April) gegen 06.50 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Allendorf in einem Opel die Landstraße 3089 von Allertshausen nach Beuern. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei eisglatter Fahrbahn geriet der Opel ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Lexus eines 36-jährigen Mannes aus Allendorf zusammen. Die 25-Jährige Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lexus-Fahrer zog sich nur leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 22.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

