Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Pfarrhaus

Delmenhorst (ots)

Zwischen Montag, 18. Oktober 2021, 19:30 Uhr und Dienstag, 19. Oktober 2021, 07:05 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Pfarrbüro einer Kirchengemeinde in der Louisenstraße ein. Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnumer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

