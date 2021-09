Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) - Kind unter Fußballtor eingeklemmt (13.09.2021)

Stockach, Landkreis Konstanz (ots)

Ein Fußballtor hat am Montag gegen 19 Uhr "Am Osterholz" ein Kind eingeklemmt. Ein 9-jähriger Junge versuchte auf dem dortigen Kunstrasenplatz ein liegendes Tor aufzustellen. Was ihm nicht gelang, sodass das Tor auf ihn flog und ihn darunter einklemmte. Nachdem Rettungskräfte den Jungen versorgt hatten, flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

