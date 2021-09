Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Scheiben am Heimatmuseum beschädigt

Zeugen gesucht (11.09.2021)

Trossingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die Unbekannte am Wochenende am Marktplatz begangen haben. Die Täter beschädigten mehrere Scheiben am Heimatmuseum und verursachten einen Schaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 3386-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell