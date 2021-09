Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person verletzt (13.09.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorrollerfahrer ist es am Montag gegen 16 Uhr in der Mainaustraße gekommen. Auf Höhe eines Klinikums übersah eine 57-jährige BMW-Fahrerin einen wartenden 51-Jährigen mit einem Roller und erfasste diesen. Durch den Zusammenprall schob es den Roller noch auf ein davorstehendes Auto einer 44-jährigen Frau. Helfer brachten den Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. Alle Fahrzeuge erlitten einen Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell