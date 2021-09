Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Radfahrerin bei Sturz verletzt (13.09.2021)

Radolfzell (ots)

Bei einem Sturz auf dem Radweg neben der Zeppelinstraße hat sich eine Radfahrerin am Montagabend Verletzungen zugezogen. Gegen 20 Uhr fuhr eine 43-Jährige mit einem Mountainbike stadteinwärts. Nach einer Brücke über die Eisenbahnschienen bremste sie ab, um nach rechts in einen Weg Richtung Bahnhof abzubiegen. Hierbei blockierte das Vorderrad und die Mountainbike-Fahrerin stürzte über den Lenker. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell