POL-KN: (Möhringen) Anwohnerin wird nachts von Fahrraddieben geweckt (13.09.2021)

Tuttlingen (ots)

Durch laute Geräusche wurde in der Nacht auf Montag gegen 00.15 Uhr eine Anwohnerin in der Straße "Beim Heiligental" in ihrem Schlaf gestört. Die Frau schaute aus dem Fenster und bemerkte zwei schwarz gekleidete Männer, die am Carport zugange waren und dort offenbar gerade versuchten, die angeschlossenen Mountainbikes mit Hilfe eines Seitenschneiders zu stehlen. Als sie die Anwohnerin am Fenster bemerkten, flüchteten die Diebe zunächst zu Fuß, sprangen dann in einen entfernt geparkten, dunklen Kleinwagen und fuhren in Richtung Stadtgebiet davon.

