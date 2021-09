Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mit über 3 Promille gegen einen Baum gekracht (13.09.2021)

Konstanz (ots)

Eine Autofahrerin ist am Montag gegen 21.30 Uhr auf einen Baum gekracht. Eine 30-Jährige fuhr mit einem Nissan auf der Landstraße 221 von Litzelstetten kommend in Richtung Wollmatingen. Aufgrund ihres Alkoholpegels von über 3,2 Promille geriet sie in einer Rechtskurve auf Höhe einer Mülldeponie auf die linke Fahrspur und streifte zuerst einen Leitpfosten, dann einen Baum. Zum Stillstand kam die Nissan-Fahrerin, als sie auf einen weiteren Baum am Fahrbahnrand prallte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es gab keine weiteren Beteiligten.

