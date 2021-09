Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Vorfahrt missachtet - Autounfall mit einer verletzten Person (13.09.2021)

Konstanz (ots)

Die Vorfahrt bei der Einmündung Brandenburger Straße / Riedstraße missachtet und einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montagmittag. Gegen 12 Uhr bog eine 36-Jährige mit einem BMW nach links in die Riedstraße ab. Dabei ignorierte sie die Vorfahrt eines in Richtung Radolfzell fahrenden Audi-Fahrers. Die beiden Autos prallten gegeneinander. Dabei verletzte sich die 36-jährige Frau. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

