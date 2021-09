Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Kreis Rottweil) Frau fällt mit gefälschten Impfausweis auf (13.09.2021)

Dunningen (ots)

Aufgeflogen ist eine 36-Jährige aus Bösingen, die am Montag gegen 13 Uhr ihren Impfausweis in einer Apotheke digitalisieren lassen wollte. Als die Frau ihren Ausweis in einer Apotheke vorzeigte, fielen einer Mitarbeiterin Fälschungshinweise darin auf. Mit einer Ausrede verweigerte sie die Ausstellung eines digitalen Nachweises und sie verständigte die Polizei. Diese fand bei einer durch einen Staatsanwalt angeordneten Durchsuchung den gefälschten Ausweis bei der Bösingerin. Die Beamten beschlagnahmten das gefälschte Dokument und zeigten die Frau wegen Urkundenfälschung an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell