Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Kreis Rottweil) Auto angefahren und abgehauen (13.09.2021)

Deißlingen (ots)

Ein auf der Straße "Vor Lau" geparktes Auto angefahren hat ein Unbekannter am Montag im Zeitraum zwischen 7.15 Uhr und 16.30 Uhr. Ein unbekannter Autofahrer streifte einen Opel Corsa am vorderen linken Kotflügel. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise zu ihm nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Telefon 0741 477-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell