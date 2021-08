Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer in Jöllenbeck

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Jöllenbeck - Am Sonntag, 08.08.2021, 13:27 Uhr, kam es auf der Jöllenbecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 39-jähriger Ford Kuga-Fahrer aus Hüllhorst befuhr die Deliusstraße und beabsichtigte an der Einmündung zur Jöllenbecker Straße nach links in Richtung stadteinwärts abzubiegen. Ein auf der bevorrechtigten Jöllenbecker Straße stadtauswärts fahrender BMW-Fahrer beabsichtigte an der Einmündung nach rechts in die Deliusstraße abzubiegen. Dies erkannte der Ford-Fahrer und begann mit dem eigentlichen Abbiegevorgang. Ein dem BMW nachfolgender 50-jähriger Bielefelder überholte auf seinem Krad Kawasaki den abbiegenden BMW und prallte im Einmündungsbereich gegen die hintere linke Seite des Ford. Der Kradfahrer kam bei dem Zusammenprall zu Fall. Er wurde schwer verletzt und unter Einsatz von "Christoph 13" nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Der Ford-Fahrer, seine ihn begleitende 36-jährige Frau und das 5-jährige Kind blieben unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme blieb die Jöllenbecker Straße bis ca. 14:30 Uhr gesperrt.

