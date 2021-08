Polizei Bielefeld

POL-BI: Dunkler BMW flüchtet nach Unfall

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen dunkelblauen BMW, der am Freitag, 30.07.2021, auf der Wilhelm-Bertelsmann-Straße mit einem anderen Pkw zusammenstieß und im linken Frontbereich erheblich beschädigt sein dürfte. An dem beteiligten Ford Fiesta entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Eine 21-Jährige aus Schloß-Neuhaus fuhr gegen 02:05 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Wilhelm-Bertelsmann-Straße in Richtung Borsigstraße. Nach ihrer Aussage, kam ihr in dem dortigen Kurvenbereich ein dunkler Pkw entgegen, der seinen Fahrstreifen nicht eingehalten haben und schnell gefahren sein soll.

Nach dem seitlichen Anstoß zwischen dem Ford und dem unbekannten BMW, drehte sich das Auto der 21-Jährigen und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Der BMW-Fahrer setzte seinen Weg in Richtung Werner-Bock-Straße fort.

Die 21-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt und beschrieb bei der Unfallaufnahme, dass dem unbekannten BMW direkt ein weißer Pkw gefolgt sein soll. An der Unfallstelle sicherten Polizeibeamte Spuren und stellten Fahrzeugteile des gesuchten Pkw sicher. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

