Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorfahrtsunfall mit verletztem Mofa-Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne-

Der Fahrer eines Kleinkraftrades erlitt am Donnerstag, 05.08.2021, bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leichte Verletzungen.

Ein 68-Jähriger befuhr gegen 18:20 Uhr mit seinem Mercedes die Buschkampstraße in Richtung Senne und beabsichtigte an der Kreuzung Buschkampstraße/ Windelsbleicher Straße nach links in die Windelsbleicher Straße abzubiegen. Nachdem der vor ihm fahrende PKW abgebogen war, bog der Mercedes-Fahrer ebenfalls ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mofa eines 60-jährigen Bielefelders, der die Buschkampstraße in Richtung Friedrichsdorf befuhr.

Die 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell