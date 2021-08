Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Mord in Minden - Tatverdächtige identifiziert

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Minden - Nach dem Angriff auf zwei 16-Jährige am Samstagnachmittag, 31.07.2021, an der Uferstraße in Minden, haben die Beamten der Mordkommission "Kanzler" einen Ermittlungserfolg erzielt und Tatverdächtige festgenommen.

Der Leiter der Mordkommission Kriminalhauptkommissar Markus Mertens äußerte sich zu der Festnahme einer Jugendlichen und eines Heranwachsenden: "Bei einer Durchsuchung am Wohnort einer 15-jährigen Tatverdächtigen haben wir am Donnerstag, 05.08.2021, auch den 18-jährigen Haupttäter festgenommen. Er wird verdächtigt, bei der Tatausführung mit der Stichwaffe zugestochen zu haben. Bei der Suche nach der Tatwaffe waren wir erfolgreich und haben das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt."

"Im Rahmen unserer Ermittlungen war die 15-jährige Mindenerin bereits in unseren Fokus geraten. Bestätigt wurde dies durch die Aussage eines weiteren mutmaßlich tatbeteiligten 17-jährigen Mindeners. Er machte am Mittwoch, 04.08.2021, Angaben zu der Tat und den beteiligten Personen. Dabei wurde er anwaltschaftlich vertreten" führte Markus Mertens zu den Ermittlungen weiter aus.

Das Tatmotiv ist derzeit noch ungeklärt. Allerdings kann dabei eine ehemalige Beziehung zwischen der 15-Jährigen mit dem lebensgefährlich verletzten 16-Jährigen eine Rolle gespielt haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld fand am Donnerstagmittag, 05.08.2021, die Vorführung des polizeibekannten 18-Jährigen aus Mannheim sowie der 15-Jährigen aus Minden beim Amtsgericht Bielefeld statt. Ein Richter ordnete gegen beide die Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes an.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4983112

