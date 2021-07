Polizei Münster

POL-MS: Fahrraddieb aus dem Bahnhofsumfeld gefasst

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Donnerstag (1.7.) einen 38-jährigen Fahrraddieb im Bahnhofsumfeld fest.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Dieb zunächst an der Von-Vincke-Straße dabei beobachtet, wie er versuchte ein Fahrradschloss aufzubrechen. Der Zeuge alarmierte die Polizei und sprach den Täter an. Dieser ließ von dem Fahrrad ab und ging weiter. Plötzlich hantierte der 38-Jährige erneut an einem Fahrradschloss. Als er es geknackt hatte, radelte er mit dem Fahrrad davon, lehnte es wenige Meter weiter an eine Hauswand und ging zu Fuß weiter. An der Windthorststraße stellten Polizisten den zweifachen Dieb. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Den 38-Jährigen erwartet ein weiteres Strafverfahren.

