Polizei Münster

POL-MS: Zwei Diebe entwendeten Schmuck und Uhren durch Trickbetrug - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstag (01.07.) gegen 11 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte an der Von-Holte-Str. in Wolbeck Zugang in ein Einfamilienhaus eines Rentnerehepaares und entwendeten Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Diebe sprachen die 85-Jährige auf der Straße an und gaben vor, die Steine und Gärten der Grundstücke in der Gegend säubern zu wollen. Die Münsteranerin gewährte den Betrügern Zugang ins Haus, um in den Garten zu gelangen. Dabei entwendete einer der beiden Täter im Wohnzimmer zwei Uhren und ein Armband aus einer Schmuckschatulle.

Laut Angaben der 85-Jährigen haben die Diebe ein westeuropäisches Erscheinungsbild und sprechen akzentfrei Deutsch. Einer der beiden Männer wurde mit 1,50 m Körpergröße als auffällig klein beschrieben. Die Täter seien mit einem schwarzen Bulli oder Sprinter unterwegs gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Michael Speckmann, Niklas Bücker

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell