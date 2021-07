Polizei Münster

POL-MS: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfallflucht

Münster (ots)

Am Samstag (26.06.) befuhr ein schwarzer Audi Kombi (A 4 oder A6) um 17.55 Uhr die Breulstraße in Borghorst und wollte nach rechts in die Kolpingstraße einbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet der Audi nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hier fuhr ein entgegenkommender Pkw langsam auf die für ihn Rotlicht zeigende Ampel zu. Der schwarze Audi fuhr in die linke Seite des geschädigten Pkw und verursachte einen hohen Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Fahrer des Audi seine Fahrt über die Kolpingstraße fort. Da der Audi nach dem Unfall offensichtlich Betriebsflüssigkeiten verlor, konnte der Fluchtweg wie folgt nachvollzogen werden: Von der Kolpingstraße fuhr der Unfallverursacher auf die Meerstraße, von dort nach links auf den Westfalenring, anschließend wieder links auf die Max-Planck-Straße, dann einmal auf den Lidl-Parkplatz und anschließend über die Altenberger Straße in Richtung Altenberge. Auf dem Parkplatz des Restaurants Gelber Fluss verläuft sich die Spur des Fahrzeuges. Zeugen geben an, dass der schwarze Audi mit der Länderkennung PL für Polen versehen war. Im Fahrzeug saßen zwei männliche Personen mit unbekleideten Oberkörpern. Beim Fahrer des Audi soll es sich um einen 30 - 45 Jahre alten Mann mit sehr kurzen blonden Haaren oder einer Glatze gehandelt haben. Hinweise auf den flüchtigen Audi, der im vorderen linken Bereich erheblich beschädigt sein müsste, oder auf den Fahrzeugführer bitte an die Polizei in Steinfurt unter folgender Rufnummer: 02551/154115

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell