POL-ME: VW Golf aus Einfahrt entwendet - Hilden - 2103008

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (1. März 2021) hat ein bislang noch unbekannter Täter einen weißen VW Golf von der Grundstückseinfahrt an einem Haus an der Kilvertzheide in Hilden entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Um 0:37 Uhr verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Täter unberechtigterweise Zutritt zur frei zugänglichen Grundstückseinfahrt an der Kilvertzeide. Dort machte er sich an dem hier abgestellten VW Golf zu schaffen, ehe er die Tür öffnete und mit dem Wagen in Richtung Grünstraße davon fuhr. Am nächsten Morgen stellte die Halterin des Golfs den Verlust ihres Wagens fest und brachte den Kfz-Diebstahl bei der Polizei zur Anzeige.

Da ihre Hofeinfahrt Video-überwacht ist, konnte sie den genauen Zeitpunkt des Diebstahls ebenso zu Protokoll geben, wie eine vage Beschreibung des Fahrzeugdiebs. Bei ihm handelte es sich um einen dunkel gekleideten Mann mit heller Cappy.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der noch unbekannte Fahrzeugdieb die "Keyless Go"-Funktion des VW ausnutzte, um den Wagen zu öffnen und damit wegzufahren.

Die Polizei hat den zwei Jahre alten, weißen Golf zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wagen hat rund 27.000 Kilometer gelaufen und das amtliche Kennzeichen "D - TC 1". Der Neuwert des Wagens betrug vor rund zwei Jahren 55.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Golfs nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

