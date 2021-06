Polizei Münster

POL-MS: Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei in Angelmodde

Münster (ots)

Am Mittwoch (30.06.) veranlasste die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen in Angelmodde. Ein Zeuge hatte am Montag (28.06.) augenscheinlich eine Plazenta an der Straße "Kirchplatz" gefunden und die Polizei informiert.

Untersuchungen bestätigten die erste Vermutung, dass es sich um eine menschliche Plazenta handelt. Polizisten suchten daraufhin umgehend den Bereich rund um den Fundort großräumig ab, um Hinweise auf den Säugling und die Kindesmutter zu erlangen. Dazu wurden Kräfte der Einsatzhundertschaft und unter anderem eine Drohne eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den Tagen vor dem 28.06. Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, sich unter 0251 275-0 zu melden. Auch die Mutter wird gebeten, sich der Polizei anzuvertrauen.

