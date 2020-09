Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Traktorreifen in Brand geraten; gemeinsame Presseerklärung der Poli-zei Pirmasens und der Staatsanwaltschaft Zweibrücken

Obersimten (ots)

Am 10.09.2020 gegen 22:55 Uhr wurde die Polizei Pirmasens über einen Brand eines größeren Misthaufens auf dem Gelände eines Bauernhofes in der Hauptstraße von Obersimten informiert. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass zunächst eine Lagerstelle alter Traktorreifen in Brand geraten war und hierdurch der daneben befindliche Misthaufen entzündet wurde. Durch Verkhersteilnehmer auf der Ortsumgehung wurden die Hofbesitzer auf den Brand aufmerksam gemacht und begannen das Feuer zu Löschen. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand dann schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Auch in vorliegendem Fall wurden durch die Kriminalpolizei Pirmasens die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit den Bränden der vergangenen Tage besteht, kann im Moment noch nicht gesagt werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiin-spektion Pirmasens unter der Tel. 06331-5200 oder per Email kipirma-sens@polizei.rlp.de zu melden. kips

