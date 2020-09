Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Als am 11.09.2020 gegen 01:25 Uhr eine 52-jährige PKW-Fahrerin die Gersbacher Straße in Fahrtrichtung Pirmasens-Winzeln befuhr, übersah sie sie in einem Baustellenbereich eine Fahrbahnverschwenkung und stieß anschließend gegen zwei Warnbaken, eine Verkehrsinsel und zum Schluss gegen einen Minibagger. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei der Fahrerin. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. |pips

