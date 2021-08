Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld:Versuchtes Tötungsdelikt in Minden

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden-

Die Mordkommission der Polizei Bielefeld nahm am Samstagabend, 07.08.2021, die Ermittlungen auf, nachdem ein Mann bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Ein 61-Jähriger und ein 62-Jähriger gerieten gegen 19:55 Uhr in dem Flur eines Mehrfamilienhauses in Minden in Streit. Im Rahmen der wechselseitigen Körperverletzungen, fügte der 62-Jährige seinem Kontrahenten lebensgefährliche Stichverletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung flog ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Es besteht Lebensgefahr. Polizisten nahmen der Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Die Ermittlungen der Mordkommission "Linke" unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Norbert Freier dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell