POL-MI: Verkehrsunfall auf der B 482 in Petershagen - Lahde

Der 76-jährige Fahrer eines Opel befuhr am 23.12.2020, gegen 10.16 Uhr, in Petershagen-Lahde die Bundesstraße 482 in Richtung Minden. An der Einmündung zur Industriestraße bog er nach links ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw Ford eines 55-Jährigen.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall erlitten der Fahrer des Ford und seine Beifahrerin leichte Verletzungen. Die 80-Jährige wurde mit einem Rettungswagen dem Klinikum in Minden zur ambulanten Behandlung zugeführt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.

